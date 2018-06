"Historische verhuis na dik 100 jaar" LEERLINGEN HELPEN SINT-WIJBRECHTSCHOOL LEEG MAKEN KRISTOF DE CNODDER

28 juni 2018

02u52 0 Schilde In Schilde werd een streep getrokken onder een dikke eeuw onderwijsgeschiedenis. De gebouwen van de voormalige Sint-Wijbrechtschool (intussen een afdeling van De Wonderwijzer) werden gisteren leeggemaakt. Voortaan zullen alle leerlingen van De Wonderwijzer in de Kerkelei worden ondergebracht.

Niemand kon het ons exact zeggen, maar hoe dan ook wordt er "al meer dan honderd jaar" les gegeven op de Sint-Wijbrechtsite in Schildes Schoolstraat. Vanaf 1 september wordt er gebroken met die traditie, want de schoolcampus werd recent verkocht aan projectontwikkelaar DCA. Die overweegt om er serviceflats, een rusthuis of zelfs een brandweerkazerne te bouwen, al ligt er nog niks concreet vast.





In stoet verhuizen

Met het einde van het huidige schooljaar in zicht diende campus Sint-Wijbrecht - waar de jongste jaren de hoogste graad van De Wonderwijzer zat - te worden ontruimd. Het waren de leerlingen zelf die gisterenvoormiddag het kleinere materiaal in stoet overbrachten naar de driehonderd meter verderop gelegen hoofdschool in de Kerkelei. In de namiddag versasten de leerkrachten de zwaardere spullen. "We mogen meewerken aan iets speciaals", besefte laatstejaarsscholier Gust De Bolle. "Ik ben blij dat ik hier nog twee jaar heb mogen zitten. Het was leuk dat we met de twee oudste jaren een aparte plek hadden. Hier zaten we op ons gemak."





De verhuis liep op het eerste gezicht vlot. Geen toeval, want er was een hele organisatie aan vooraf gegaan. "Eigenlijk ben ik hier al een jaar mee bezig", vertelde directrice Kristel Portael. "In mijn dromen heb ik deze verhuis al meermaals gedaan (lacht). Ik zal opgelucht zijn als het effectief achter de rug is. Gelukkig kon ik rekenen op mijn fantastische lerarenkorps. Binnen ons team zijn we er ons trouwens van bewust dat we een historisch hoofdstuk afsluiten. Honderden Schildenaren hebben in Sint-Wijbrecht - de vroegere jongensschool - les gekregen. Nu houdt dat dus op."





Pauze in shiften

Wonderwijzers afdeling in de Kerkelei krijgt er vanaf september zo'n 140 kinderen bij, bovenop de bijna 600 die er al zitten. Dat heeft uiteraard praktische gevolgen. "Omdat we een tijd geleden een deel van het aanpalende klooster erbij kregen, hebben we voldoende klasruimtes, maar we moesten wel intern reorganiseren", aldus nog Kristel Portael. "En de speelplaats wordt er natuurlijk niet groter op. Daarom houden we voortaan in verschillende 'shiften' pauze. Anders zou het te druk worden."





Tot slot nog dit: de sportlessen van De Wonderwijzer zullen nog twee jaar plaatsvinden in de turnzaal van Sint-Wijbrecht. In de Kerkelei zou tegen 2020 een gloednieuwe sportzaal moeten verrijzen. Hoe die plannen concreet zullen worden ingevuld is men intern volop aan het bekijken.