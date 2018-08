"Die jongens weten van aanpakken" AANNEMER DCA GEEFT ERITRESE VLUCHTELINGEN KANSEN KRISTOF DE CNODDER

16 augustus 2018

02u29 0 Schilde Terwijl veel bedrijven aarzelen om vluchtelingen in dienst te nemen, maakt bouwfirma DCA daar geen punt van. De aannemer uit Beerse heeft zeven in Schilde wonende Eritreeërs op de loonlijst staan en is daar uitermate tevreden over. "Binnenkort werven we zelfs vijf extra jongens uit Eritrea aan."

Elke werkdag vertrekt er om zes uur 's ochtends een busje van DCA aan Schildes cultuurcentrum Werf 44. Aan boord: zeven jongens van een jaar of twintig die gevlucht zijn uit hun thuisland Eritrea, waar een ijzeren dictatuur heerst. De jongelui in kwestie werken bij DCA's afdeling wegenbouw en verrichten er best zwaar werk. Maar dat deert hen niet: ze zijn al lang blij dat iemand hen een job heeft aangeboden. Het helpt hen om financieel op eigen benen te staan en om zich te integreren in de Belgische maatschappij. "Weinig bedrijven durven het aan om vluchtelingen kansen te geven. Gelukkig is DCA een uitzondering", klinkt het binnen de groep.





Het Eritrese verhaal bij DCA begon een jaar of twee geleden. Iemand van vluchtelingwerkgroep Thalassa uit Schilde klopte aan bij kennis Francis Vrancken, inwoner van Schilde en grote baas van DCA. Of DCA geen werkkracht uit Eritrea kon gebruiken? "Ik dacht: waarom ook niet? Yonas kreeg een proefcontract en deed het zo goed dat hij al snel vast in dienst kwam", vertelt Francis Vrancken. "Die jongen bleek een voorbeeldwerknemer. Hij werkte hard en deed veel moeite om vooruit te komen in het leven. Zo leerde hij al snel Nederlands en behaalde hij zijn rijbewijs. Op die manier opende Yonas de deur voor meer van zijn landgenoten."





Nog vijf erbij

Intussen heeft DCA dus zeven Eritrese vluchtelingen in zijn rangen, met Yonas als ploegbaas. "En ik ben echt heel tevreden over dat team", benadrukt Francis Vrancken. "Die jongens weten van aanpakken. De arbeid die ze verrichten is nogal fysiek: veel graafwerk met de schop. Maar die gasten zijn sterk en klagen nooit. Belgische werknemers zijn niet altijd makkelijk te vinden voor dat soort werk, terwijl ze binnen de Eritrese gemeenschap in de streek in de rij staan. Binnenkort ga ik trouwens vijf extra vluchtelingen aanwerven."





DCA biedt de Eritreeërs niet alleen werk, maar ook onderdak voor wie dat wenst. De firma huurt in Schilde een groot huis voor de groep, al zijn er ook jongens die met hun loon een eigen flatje huren. Thalassa helpt dan weer bij de begeleiding en integratie. "We prijzen ons gelukkig", zegt pionier Yonas. "Bij momenten moeten we hard werken, maar da's beter dan je een hele dag te vervelen. Bovendien kunnen we nu ten minste wat sparen. Als het van mij afhangt blijf ik nog lang bij DCA en in België. In Eritrea worden mensen gefolterd en moeten jongeren vanaf hun achttien voor onbepaalde tijd naar het leger. Mede dankzij DCA en Thalassa ben ik nu veel beter af."