"Communicatie hondenweide te voorbarig" 01 augustus 2018

Schildes schepen van Welzijn Lieve Struyf (CD&V) wenst te reageren op het artikel over de hondenweide die eerder deze week in deze krant verscheen. De N-VA fractie in de OCMW-raad liet weten dat er een hondenlosloopzone op komst is op een braakliggend stuk grond van het OCMW in de Dennenlaan. Volgens Struyf is dat echter voorbarig. "Er is een vraag gesteld vanuit het OCMW, maar uiteindelijk moeten het schepencollege en de gemeenteraad zich hier over buigen. Verder lijkt het me aangewezen om eerst de buurt hieromtrent te bevragen", aldus Struyf, die coalitiepartner N-VA verwijt ongenuanceerd te communiceren in een poging om electoraal te scoren. (KDC)