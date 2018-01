Zwembad blijft in handen gemeente TEGEN 15 APRIL BESLISSING OVER NIEUWE INVULLING DE BEUMKES TOM VAN DE WEYER

20 januari 2018

02u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Het voormalig zwembad De Beumkes blijft dan toch in handen van de gemeente. Het schepencollege berust erin dat geen enkele kandidaat-concessiehouder interesse toonde voor het gebouw. Een stabiliteitsonderzoek brengt tegen 15 april uitsluitsel over welke sportieve of culturele activiteiten er kunnen doorgaan. "Wij behouden in elk geval zelf de regie", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

In augustus vorig jaar ging het stadsbestuur op zoek naar een concessiehouder voor het leegstaand gebouw. Tot op heden is geen enkele gegadigde komen opdagen om het zwembad een nieuwe invulling te geven. De gemeente had nog geprobeerd het zwembad een doorstart te geven door een publiek-private samenwerking te zoeken met de exploitant Sportoase. Ook Optisport werd gecontacteerd. "Zij stelden echter hoge eisen en het zou ons 200.000 euro per maand kosten aan onderhoud", zegt schepen van Sport Kris Peetermans (Open Vld). "Een heel nieuw zwembad bouwen? Vergeet het maar, dat kost zes tot zeven miljoen."





"We hebben dan maar beslist dat het gebouw in eigen beheer blijft", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Verkopen doen we het zeker niet. Het zwembad is deel van de site die een culturele en sportieve inkleuring heeft, met GC Den Egger, de sporthal, de buitenschoolse opvang en de Academie voor Muziek en Woord. We willen hier de regie behouden."





Stabiliteit

Het schepencollege zoekt nu een firma die een stabiliteitsonderzoek zal uitvoeren op het gebouw. Dit gebeurt eind februari, begin maart. Welke activiteiten er kunnen plaatsvinden en in welke mate het gebouw moet worden omgeturnd, hangt geheel van dat onderzoek af. "Tegen 15 april willen we hierover duidelijkheid hebben", zegt Claes. Dan kan beslist worden of er een danszaal komt, een ruimte voor gevechtssporten, indoor skating, petanquebanen of eventueel een opslagplaats voor de vakantiewerking.





Welke invulling er ook komt, de specifieke inrichting zal wellicht grondig moeten verbouwd worden. "De hellende kuip kan gedicht worden met stellingen of beton, al heeft het gebouw nu al te kampen met betonrot", zegt Peetermans. De accommodatie afbreken, zoals eerder werd gesuggereerd, kan Peetermans niet geheel uitsluiten.





Opslagruimte

"Mocht het resultaat van het onderzoek geen sport toelaten, kan er opslagruimte komen voor de gemeentelijke heemkundige kringen, zoals vzw Erfgoed Scherpenheuvel en Heemkring Averbode", zegt Claes. Dit vindt Peetermans een minder geschikte keuze. Hij ziet liever een oplossing voor de drukke uurroosters in de gemeentelijke zalen. "Als verenigingen naar het zwembad afzakken zal er geschoven moeten worden in de planning. We zullen ook moeten overleggen om gescheiden compartimenten in het gebouw aan te brengen."