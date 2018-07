Zuster Jeanne Devos geeft lezing voor KWB 12 juli 2018

KWB Zichem nodigt zuster Jeanne Devos uit op zaterdag 11 augustus om 14 uur in zaal Optimi, P.R. Van de Wouwerstraat 7. Devos neemt het in India al 55 jaar op voor kinderen in huisarbeid en uitgebuite mensen. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor Vrede. In haar lezing spreekt ze over haar beweging National Domestic Workers Movement. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt geapprecieerd. (VDWT)