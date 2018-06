Zoutleeuw en Scherpenheuvel-Zichem vallen in de prijzen in de 10.000-Stappenclash 11 juni 2018

Maar liefst 21 van de 30 gemeenten uit het oostelijke gedeelte van Vlaams-Brabant namen van 1 tot en met 31 mei deel aan de Vlaamse 10.000-Stappenclash. De gemeenten spoorden inwoners aan om meer te bewegen en streden zo tegen 186 andere Vlaamse gemeenten voor de titel 'Actiefste gemeente van Vlaanderen'. Die titel ging naar Halen, Poperinge, Oostkamp en Mechelen, maar Scherpenheuvel-Zichem, Kortenberg en Zoutleeuw wonnen regionale prijzen. In Scherpenheuvel-Zichem zetten de deelnemers de meeste stappen per dag en in Zoutleeuw registreerden de meeste deelnemers zich online. "De stappenclash leefde echt in de deelnemende gemeenten. Enkele gemeenten daagden zelfs een buurgemeente uit", lacht Karen Opdencamp, verantwoordelijke bewegingsbevordering bij Logo Oost-Brabant.





(VDT)