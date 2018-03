Zorgnetwerk opent telefoonlijn voor zorgbehoevenden 06 maart 2018

De vzw tRede opent vanaf 20 maart een zorgtelefoon voor personen met een handicap in Oost Vlaams-Brabant. "Mensen met een beperking krijgen voortaan een persoonsgebonden zorgbudget. Veel cliënten vinden echter hun weg niet naar de zorgaanbieders", zegt Erik Peirelinck van de home Martine Van Camp, een van de twaalf voorzieningen in de provincie die aangesloten zijn bij het zorgnetwerk tRede. "Veel mensen met een beperking zijn nog in afwachting van een budget en krijgen beperkte ondersteuning. Daarom start tRede met een centraal telefoonnummer, waar jongeren en volwassenen met een handicap terecht kunnen met hun vragen naar ondersteuning thuis of in een voorziening." Vanaf 20 maart kan je bellen naar 0460/97.87.47 of mailen naar info@trede.be. Op de site www.trede.be kan je het aanbod bekijken en je inschrijven. Je wordt automatisch verwittigd als er ergens een plaats vrijkomt. (VDWT)