Zone 30 valt niet genoeg op? Grotere borden, dan maar

02u27 6 Van De Weyer Aan de invalswegen, zoals hier de Basilieklaan, werden grotere borden geplaatst. De kleine borden die er al stonden, verhuisden richting centrum en worden nu als herhalingsbord gebruikt (r.). Scherpenheuvel-Zichem Dat de centra van Scherpenheuvel en Zichem nu al enige tijd zone 30 zijn, ontgaat nog te veel weggebruikers. Maar daar heeft het stadsbestuur een behoorlijk aparte mouw aan gepast: grotere verkeersborden. "Twee keer zo groot als hun voorgangers", aldus burgemeester Manu Claes (CD&V). "Hopelijk vallen ze nu beter op. Maar indien nodig, volgen er ook politiecontroles."

In april van dit jaar werden de centra van Scherpenheuvel en Zichem een zone 30. Dat wordt ook aangegeven door de nodige belijning en verkeersborden met een grootte van zestig op veertig centimeter. Maar ruim een half jaar later blijkt dat die signalisatie bitter weinig weggebruikers al opgevallen is. "Ik werd regelmatig aangesproken door inwoners die me vertelden dat er nog altijd even snel als vroeger gereden wordt", zegt burgemeester Claes. "Maar ik moet toegeven dat de signalisatie ook niet al te duidelijk is."





Het probleem bereikte ook al de gemeenteraad. Zo drong raadslid René Jacobs (N-VA) aan op maatregelen tegen de overdreven snelheid van weggebruikers in de Basilieklaan, waar hij opzichter is aan de kleuterschool Onze-Lieve-Vrouw. "Sinds hier de zone 30 ingevoerd werd, is er niets veranderd", liet hij verstaan. "Automobilisten rijden zelfs door terwijl ik kinderen via het zebrapad laat oversteken. De politie zou hier eigenlijk best eens repressief mogen optreden."





Maar het stadsbestuur heeft nu eerst voor een andere ingreep gekozen. "Aan de toegangswegen hebben we de borden die op de zone 30 wijzen, weggehaald", legt burgemeester Claes uit. "Ze kregen een plaatsje dichter bij het centrum, als herhalingsbord. Aan de toegangswegen hebben we dan vijftien nieuwe verkeersborden geplaatst die twee keer zo groot zijn, en dus wel in het oog moeten springen." Claes belooft voorts de magere belijning op de weg, die intussen al aan het slijten is, ook aan te pakken en zichtbaarder te maken.





Wat de gevraagde repressie betreft, geeft Claes weggebruikers nog wat respijt. "We gaan niet meteen verbaliseren, gezien de snelheidsbeperking niet bij iedereen bekend was", legt hij uit. "Ouders van wie de kinderen naar de kleuterschool Onze-Lieve-Vrouw gaan, krijgen een brief mee van de preventiedienst. Daarin wordt gewezen op het nieuwe snelheidsregime. Als we over enkele weken zien dat de snelheidslimiet nog altijd niet gerespecteerd wordt, zullen we waarschuwingsborden plaatsen in de Basilieklaan, ter hoogte van de school. Indien nodig zal de politie ook controles uitvoeren en bekeuringen uitdelen."