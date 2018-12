Zonder rijbewijs, verzekering of technische keuring onder invloed achter stuur Kristien Bollen

03 december 2018

Politie Demerdal-DSZ controleerde vrijdagavond rond 18 uur in de Grensstraat te Scherpenheuvel-Zichem een bestuurder. De 42-jarige man uit Grimbergen kon geen geldige verzekering voorleggen voor zijn voertuig. Het voertuig was ingeschreven noch gekeurd. De man reed zonder houder te zijn van een rijbewijs en reed onder invloed van drugs. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld door onze diensten.