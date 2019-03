Zondag carnavalstoet rond de basiliek met 41 groepen Tom Van de Weyer

18 maart 2019

21u47 0 Scherpenheuvel-Zichem Marc Coomans, Natalie Laeremans en Guy Van Loo houden nu zondag 24 maart de zevende editie van de carnavalstoet in het centrum van Scherpenheuvel. 41 groepen staan aan de start om 14.33 uur in de Rozenkranslaan.

Het parcours loopt net als vorig jaar langs de zevenhoek van de basiliek, de Vesten en de Basilieklaan. De stoet wordt ontbonden in de August Nihoulstraat bij het stadhuis. Daarna volgt voor de deelnemers een feestje in de zaal van de brandweerkazerne, tot 22 uur.

Anders dan andere carnavalstoeten wordt die van Scherpenheuvel niet georganiseerd door een heuse vereniging, maar door een drietal. “We krijgen veel steun van de handelaars rond de basiliek. Het is ook dankzij de mondelinge reclame dat we er ieder jaar in slagen groepen van buiten de regio naar hier te krijgen. Enkele groepen zijn er dit jaar niet meer bij, maar er zijn nieuwe in de plaats gekomen, zoals de Breugelmennekes uit Peer. Een vereniging uit Aalst heeft al toegezegd, misschien sluit nog een tweede aan. De laatste twee deelnemers in de stoet zijn echte wagenbouwers: de Pintevegers uit Beringen en de Biersussen uit Balen.”