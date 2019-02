Zichemse Carnavalvrienden verzekeren vijf dagen feest Tom Van de Weyer

26 februari 2019

18u11 0 Scherpenheuvel-Zichem De Zichemse Carnavalvrienden stellen het programma voor van het carnaval. Vanaf vrijdag zijn er vijf dagen van activiteiten in het dorp. “Carnaval blijft een traditie waar we ons al jaren voor inzetten”, zegt voorzitter Peter Vanelven.

De kindercarnavalstoet vertrekt vrijdag om 13.45 uur aan de basisschool in de Oranjestraat en maakt een kleine tocht rond het centrum. Zaterdag trekken de Carnavalvrienden naar de folkloristische stoet van de Hannekappers in de Keiberg vanaf 14 uur aan café De Welkom. Wie de kop van een dode haan kan kappen, mag zich een jaar lang koning noemen.

Zondag 3 maart gaat de 39ste carnavalstoet door de straten van Zichem. 37 groepen zijn dit jaar ingeschreven. Onder hen een aantal lokale gelegenheidsgroepen. Het vertrek is om 14.30 uur in de Ernest Claesstraat. De stoet wordt gevormd bij de garage Goelen tot aan het kruispunt met de Hoornblaas en wordt rond 17.30 uur ontbonden aan de kerk. De Hoornblaas mag langs één zijde gebruikt worden als parking, komende van café Den Hemel.

“De stoet is maar het begin van drie dagen feest”, zegt Vanelven. “Maandag is het Verloren Maandag. Om 13.30 uur organiseert het oudercomité van ’t Stokpaardje voor alle kinderen uit de regio het verkleed kinderbal in zaal De Hemmekes. ‘s Avonds nemen de volwassenen het over en gaan verkleed van café naar café. Tijdens Vette Dinsdag wordt gewoon verder gevierd, na het optreden om 18 uur van de Boerekeutels en de Bierbuiken in de kiosk. Op ludieke wijze wordt weer de spot gedreven met inwoners en gebeurtenissen. Het thema dit jaar is disco en Tuesday Night Fever.”