Zeventiger hoeft niet meer naar cel voor neerschieten echtgenote (65) Rechter herkwalificeert moord naar onopzettelijke doding Kim Aerts

29 januari 2019

17u45 0 Scherpenheuvel-Zichem De 75-jarige Livin B. uit Scherpenheuvel-Zichem moet niet meer naar de gevangenis voor het neerschieten van zijn vrouw in 2012. De rechters herkwalificeerden de tenlastelegging van moord naar onopzettelijke doding. De zeventiger hield altijd vol dat het een ongeluk was. Hij kreeg twee jaar cel met uitstel.

Georgina Janssens (65) werd op 12 december 2012 dodelijk getroffen door een kogel uit het vuurwapen van haar man. Het drama was het gevolg van een banale discussie over het aansteken van het gasfornuis. Het was een namiddag vol opstootjes tussen Livin B. en zijn jongste zoon. De discussie bereikte een kookpunt toen Georgina - op van de zenuwen - sukkelde met de lucifers. B. kon het gevit op zijn vrouw niet meer aanhoren en beval zijn jongste om zijn valiezen te pakken.

B. kreeg een slag op de neus van zijn zoon en schoot in een Franse colère. Terwijl zijn zoon zijn spullen in de auto legde, haalde B. het wapen -dat diende om marters te verjagen - uit de slaapkamer. Het kwam tot een confrontatie in de keuken waar de zoon het wapen afweerde met zijn arm. Het schot dat volgde, raakte Georgina in het hoofd. “Alles gebeurde in een fractie van een seconde”, verklaarde B. later. Volgens een wapendeskundige die zich boog over de zaak kwam de afweerbeweging in overeenstemming met de technische vaststellingen. B. kon zich niet meer herinneren of hij zijn vinger aan de trekker had of niet maar volgens de wapenexpert was dat wel degelijk het geval omdat het wapen niet kon afgaan zonder manipulatie van de trekker. “De eigen verklaring van de beklaagde dat het schot accidenteel gelost werd, wordt ondersteund door de verklaring van zijn zoon. Deze is niet in tegenspraak met het verslag van de wapendeskundige. Na dit schot vond geen enkel incident meer plaats tussen beklaagde en zijn zoon, maar werden de hulpdiensten onmiddellijk gecontacteerd”, haalde de rechter in het vonnis aan. Hulp kon niet meer baten voor de vrouw. Livin B. werd opgepakt en zat zes maanden in voorhechtenis, tot 12 juni 2013. Het duurde dan nog eens tot december 2018 - zes jaar na de feiten - dat de zaak voor de correctionele rechtbank finaal werd behandeld. Dat speelde in het voordeel van de beklaagde. “De rechtbank meent dat het tijdsverloop in deze zaak en de onzekerheid die daarmee gepaard ging ook reeds een zekere vorm van bestraffing heeft ingehouden.” Volgens de rechter had de zeventiger geen motief om zijn vrouw of zoon neer te schieten. Daarmee werd de these van een ongeluk nogmaals bevestigd. De rechter herkwalificeerde de moord naar onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid en de moordpoging op zijn zoon naar bedreiging. Daar kon de verdediging mee leven. B. doorliep vrijwillig een bemiddeling met zijn zoon, met wie de relatie desondanks de feiten niet vertroebeld zou zijn. De celstraf van 2 jaar is met uitstel gedurende vijf jaar. Aan zijn kleinkind moet B. een schadevergoeding van 3.000 euro. Het toen 7-jarige meisje was getuige van de feiten.