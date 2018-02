Zaalvoetbalploegen zamelen geld in voor MS Liga 14 februari 2018

De zaalvoetbalfederatie Interliga overhandigt een cheque van 1.002 euro aan Eric Grossen van de MS Liga. De twintig ploegen van de competitie in Scherpenheuvel en Averbode hadden afgelopen najaar koekjes en chocolade verkocht ten voordele van de MS Liga Vlaanderen. Grossen nam de opbrengst met dank in ontvangst. Hij speelde zelf jarenlang mee in de competitie, tot hij in 2002 getroffen werd door MS, een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Het geld gaat naar de dagelijkse werking van de MS Liga en naar wetenschappelijk onderzoek.





(VDWT)