Yoran (17) jongste verkiezingskandidaat AANSTORMEND POLITIEK TALENT HEEFT HOGE AMBITIES BIJ OPEN VLD TOM VAN DE WEYER

24 januari 2018

02u30 0 Scherpenheuvel-Zichem Een jongere kandidaat is niet te vinden op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aanstormend talent Yoran Van Campfort (Open Vld) wordt 18 jaar op 3 oktober, de week voor de stembusgang. "Ik ga de komende maanden nog werken aan mijn zichtbaarheid. Als jonge politicus wil ik makkelijk aanspreekbaar zijn voor de mensen."

De liberalen houden enkele jonge wolven achter hand voor hun kieslijst in oktober. "We moeten zorgen voor onze eigen opvolging", zei lijsttrekker Nico Bergmans zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld in GC Den Egger. "Yoran is hiervan de exponent."





Vijf jaar geleden verhuisde Yoran met zijn ouders van Tielt-Winge naar Scherpenheuvel. Hij speelde een tijdje basketbal bij Clem, maar zijn ware interesses heeft hij gevonden in geschiedenis en politiek. Hij zit in het laatste jaar Economie-Moderne Talen aan het KAMSA in Aarschot. In september gaat hij rechten studeren in Leuven. Zijn liefde voor politiek ontkiemde in het vierde middelbaar, toen hij voor het vak economie een onderzoek deed naar de verschillende politieke stelsels. "Voor het liberalisme had ik meteen een boon", zegt hij. "Mensen zullen altijd streven naar vrijheid. Stilaan begon ik me te verdiepen in het liberale gedachtegoed." Momenteel doorploegt hij de biografie van Margaret Thatchter. "Mijn politiek voorbeeld bij ons is Gwendolyn Rutten. Ik sprak haar enkele keren en deel haar toekomstvisie. Ze vindt het fijn dat zo'n jong iemand zich engageert in de politiek."





Welbespraakt

Gerry Frederickx, een kennis van zijn vader en voorzitter van Open Vld in Scherpenheuvel, nam hem vorig jaar mee naar de nationale meeting in Brussel. "Daar zag ik alle kopstukken. Via de partij volgde ik workshops over hoe je campagnes opzet, oppositie voert en hoe je omgaat met sociale media." De jeune primeur valt meteen op door zijn welbespraaktheid. Hij schaaft aan zijn gave om te overtuigen met taal en retoriek. "Een werkpunt is dat ik bekender moet worden. De komende maanden zal ik me wat zichtbaarder maken. Onze lijsttrekker Nico Bergmans neemt me op sleeptouw tijdens de komende campagne. We trekken dan samen rond op huisbezoek."





Yoran verwacht niet meteen een mandaat te krijgen van de kiezers, maar heeft wel ideeën over wat er moet gebeuren de komende zes jaar. "Ik zou graag meer activiteiten zien voor de middenstand in het centrum van Scherpenheuvel", zegt hij. "Vrienden van me hebben gewezen op de bedenkelijke staat van het skatepark. Ik ga dit ter sprake brengen op de bestuursvergadering. Vanuit die positie kan ik al veel doen, ook als ik niet verkozen word in de gemeenteraad. Er zouden ook EHBO-cursussen mogen georganiseerd worden. Uiteraard ijver is voor het stemrecht vanaf 16 jaar. Zelf sta ik te popelen om in oktober voor het eerst mijn stem te laten gelden. Ooit wil ik een zetel halen als volksvertegenwoordiger. De gemeentepolitiek is een goede aanzet."





Studies voorrang

De politiek heeft hij niet met de paplepel meegekregen. Yorans ouders zijn helemaal niet politiek bewogen, maar zijn wel fier dat hun zoon zijn roeping heeft gevonden. "Zijn studies in september krijgen voorrang", zegt mama Evi De Coster (43). "Dit jaar is het misschien nog te vroeg, maar die zetel in de gemeenteraad komt vast wel. Ik ben zeker dat dit geen bevlieging is. Hopelijk kan hij van politiek zijn beroep maken."