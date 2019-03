WTC Scherpenheuvel rijdt 40ste seizoen in Tom Van de Weyer

08 maart 2019

16u52 0

Wielertoeristenclub WTC Scherpenheuvel begint deze maand aan haar 40ste seizoen en is een vaste waarde geworden in het wielerlandschap. De club heeft momenteel zestig leden, mannen, vrouwen, ouderen en jongeren. “We hebben dan ook drie verschillende ploegen, naargelang het tempo van de leden”, zegt clubvoorzitter André Verhaegen. “De C-ploeg rijdt gemiddeld aan 20 km per uur. E-bikes zijn welkom. We passen ons steeds aan, zodat iedereen meekan.”

“Onze club mag zeker groeien. We nodigen iedereen uit om een keer mee te rijden. De eerst drie keer kan dat zonder lid te hoeven worden. Onze vaste fietsdag is zondagvoormiddag, al wordt er ook op zaterdag en in de week gereden.” Meer info op www.wtcscherpenheuvel.be en de Facebookpagina van de club.