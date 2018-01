Woninginbraken en pogingen 02u31 0

Er kwamen een viertal meldingen binnen van inbraken in Scherpenheuvel-Zichem vrijdagavond. Rond 18.30 uur stelde men een inbraak in de Groenstraat vast, de omvang van de buit is niet gekend. Rond 19.30 uur stelde men een poging in een woning in de Eggersberg vast en om 20 uur stelden bewoners van een huis in de Ballaertstraat vast dat dieven via een raam binnen geraakt waren. In de Fr. Smeyersstraat stelde men nog rond 23 uur een inbraak in een woning vast, ook hier drongen de dieven via een raam naar binnen. (KBG)