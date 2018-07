Woninginbraak in Weg Messelbroek 31 juli 2018

In een woning langs de Weg Messelbroek te Scherpenheuvel-Zichem stelde men vrijdagnamiddag rond 15.45 uur vast dat er ingebroken was. De daders probeerden eerst een raam en een deur open te breken, maar dat lukte niet. Uiteindelijk braken de daders in langs het kelderraam. De dieven doorzochten de volledige woning.





De omvang van de buit is op dit moment nog niet gekend. (KBG)