Wetenschappers wekken belangstelling in OLV-basisschool Tom Van de Weyer

21 maart 2019

12u59 0 Scherpenheuvel-Zichem De leerlingenraad van de Onze-Lieve-Vrouw-basisschool in Scherpenheuvel nodigde donderdag vijf wetenschappers uit voor een Wetenschapsbattle. In de turnzaal legde elke deskundige een boeiend thema uit. De 300 leerlingen konden vragen stellen. Daarna werd een winnaar verkozen.

Onderzoekster Lisa Joos uit Gent kon op de meeste belangstelling rekenen met haar uiteenzetting over kleine diertjes in de grond (wormen, schimmels, bacteriën) die mee helpen om mooie groenten te kweken. De vijf gasten kregen als dank een mooi geknutselde trofee.

“De leerlingenraad heeft deze Battle zelf georganiseerd, met steun van The Floor Is Yours, dat workshops geeft in presentaties maken”, zegt leerkracht Emilie Vanoppen. “De leerlingen gaan helemaal op in de voorgestelde onderwerpen. Anderhalf uur zaten ze geboeid te luisteren naar de uitleg. Wetenschap komt steeds dichterbij in hun leven en in hun komende studiekeuze. We proberen hun interesse alvast te prikkelen.”