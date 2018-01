Werkstraf voor rijden onder invloed 02u38 0

Een 33-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is in de politierechtbank veroordeeld tot 250 uur werkstraf voor het rijden onder invloed. K.S. werd vorig jaar meermaals tegengehouden terwijl hij sporen van harddrugs in het bloed had. Volgens zijn advocaat gebruikt de dertiger al sinds zijn 18 jaar drugs. S. deed al meerdere pogingen om af te kicken maar tevergeefs. "Het is een vicieuze cirkel", aldus de raadsman.





De rechter gaf de dertiger een laatste kans en veroordeelde hem tot een werkstraf van 250 uur. (KAR)