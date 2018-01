Wapendeskundige moet duidelijkheid brengen in moordzaak 24 januari 2018

02u29 0 Scherpenheuvel-Zichem De rechtbank heeft zich niet verzet tegen het verzoek van het Openbaar Ministerie om in de moordzaak rond Georgina Janssens (65) een wapendeskundige te laten komen getuigen.

"Gezien de technische aard van de materie en het belang van het verslag van de wapendeskundige voor de beoordeling van de zaak", aldus de rechter in een tussenvonnis. De 73-jarige L.B. uit Scherpenheuvel-Zichem staat op 22 mei onder andere terecht voor de moord op zijn vrouw op 12 december 2012. Die kreeg een kogel in het hoofd tijdens een familiale twist. De zeventiger hield altijd vol dat het wapen toevallig afging en dat hij nooit de intentie heeft gehad om zijn vrouw te doden. B. moet zich ook verantwoorden voor moordpoging op een van zijn zonen die bewuste decemberdag. Getuige van de feiten was het nu 12-jarige dochtertje van de zoon. De rechter stelde ook een voogd ad hoc aan voor het meisje. Het Openbaar Ministerie verwees naar een mogelijke tegenstelling van belangen tussen het meisje en haar vader waardoor de aanstelling van een voogd ad hoc zich opdrong om haar belangen waar te nemen. (KAR)