Wandelnetwerk Getevallei genomineerd voor Toerisme Award 07 maart 2018

Wandelnetwerk Getevallei is genomineerd voor de publieksprijs van de Toerisme Award Vlaams-Brabant 2018. Dat de Getevallei een mooi wandelgebied is, is zeker geweten. Het 250 kilometer lange wandelnetwerk brengt je langs prachtige locaties en plekken waar water, natuur , landbouw en een rijke streekgeschiedenis elkaar ontmoeten. Je kan de nominatie steunen door jouw stem uit te brengen via www.toerismevlaamsbrabant.be. (VDT)