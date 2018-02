Wagen over de kop 13 februari 2018

02u57 0

Een 19-jarige uit Scherpenheuvel-Zichem is vrijdagavond om 21 uur de controle over zijn wagen verloren op de Diestersteenweg. Het wegdek was vrij glad.





Het voertuig ging naast de rijbaan over de kop en belandde terug op de vier wielen. Een van de passagiers raakte daarbij gewond. (KBG)