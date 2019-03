Wagen niet ingeschreven of verzekerd, bestuurder zonder rijbewijs Kristien Bollen

28 maart 2019

Op de Goede Weide te Scherpenheuvel-Zichem haalde de politie deze nacht rond 1 uur een personenwagen uit het verkeer. De bestuurder, een 19-jarige man uit Herselt, was niet in het bezit van een rijbewijs. Tevens was het voertuig niet ingeschreven en kon de bestuurder geen geldige verzekering voorleggen. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld.