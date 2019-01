Wagen in beslag genomen Kristien Bollen

28 januari 2019

11u38 0

Tijdens een verkeerscontrole in de Kranenburgstraat in Scherpenheuvel-Zichem kon gisterennacht rond 1.30 uur een 55-jarige vrouw uit Scherpenheuvel geen geldige verzekering voor haar voertuig voorleggen. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld.