Vuurwerk op kermis wordt mogelijk afgelast 23 juli 2018

02u31 0 Scherpenheuvel-Zichem Het stadsbestuur overweegt om het vuurwerk, dat elk jaar plaatsvindt tijdens de kermis, dit jaar af te gelasten. Reden: de aanhoudende droogte. "Eén genster kan een dor terrein in lichterlaaie zetten", zegt burgemeester Manu Claes.

De kermis van Scherpenheuvel startte zaterdag. In tegenstelling tot vele andere gemeenten leeft de kermis nog in Scherpenheuvel. Al de eerste uren kwamen er honderden mensen opdagen.





"Vorig jaar kreeg de stad nog de award voor meest kermisvriendelijke stad van België", weet burgemeester Manu Claes (CD&V). "Dat is te danken aan wijlen voormalig schepen Rob Jacquemyn. Hij was de grote bezieler en bracht de kermis tot het niveau dat we vandaag kennen. Hier kijken inwoners en lokale handelaars uit naar het zomerse volksfeest. Voor het stadsbestuur is het evident om het evenement te ondersteunen."





In totaal staan er veertig attracties en er is ook een gevarieerd randprogramma met onder meer een optreden van Luc Steeno op dinsdag én muzikaal vuurwerk op vrijdag. Maandag wordt beslist of dat kan doorgaan. "We hadden gehoopt dat het afgelopen weekend flink zou regenen", aldus Claes. "Dat is niet gebeurd. We willen vermijden dat er brand uitbreekt en overwegen het vuurwerk te annuleren. We moeten het nog met de kermisuitbaters bespreken. Zijn financieren het vuurwerk."





(GMA)