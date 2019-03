Vrouw overvallen en aangerand tijdens carnaval in Zichem SVM

07 maart 2019

18u31

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Zichem een vrouw van vooraan in de vijftig aangerand. Dat gebeurde tussen 2 en 3 uur 's nachts, op het moment dat ze de carnavalsdrukte wilde verlaten. Het Leuvense parket is met een onderzoek gestart, maar heeft nog geen verdachte kunnen oppakken. Dat meldt ROBtv.

"Ik heb vernomen dat de vrouw vlak bij het carnavalsgebeuren ergens in het centrum van Zichem overvallen is en dezelfde morgen een klacht heeft ingediend. Ik weet ook dat ze voor onderzoek naar het ziekenhuis is geweest, maar geen zware verwondingen opliep", zegt de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem.

Volgens de regionale omroep zou de dader Engelstalig zijn en niets met het carnavalsleven te maken hebben.