Vrouw dringt woning binnen 23 augustus 2018

Op de Dijk in Testelt werd dinsdagavond rond 19 uur een onbekende vrouw in een woning aangetroffen. Ze was vermoedelijk over de poort geklommen en de woning binnengegaan via de openstaande deur. Er werd niets gestolen.





De bewoners hielden de vrouw ter plaatse tot de politie kwam voor een onderzoek. (VDWT)