Voorlopig toch nog geen confettiverbod voor komend carnaval Tom Van de Weyer

16 januari 2019

15u48 2 Scherpenheuvel-Zichem Het stadsbestuur heeft geen verbod op confetti ingesteld voor de komende carnavalstoeten in Zichem en Schoonderbuken. Hierover was onduidelijkheid ontstaan na de jaarlijkse vergadering tussen de carnavalsgroepen, de politie en burgemeester Manu Claes (CD&V).

Tom Staels van De Bezembinders in Schoonderbuken, die zelf niet aanwezig was bij de vergadering, reageerde maandagavond erg ontgoocheld toen hij het verslag per mail las. Hij had eruit geconcludeerd dat Claes al een verbod had afgekondigd, terwijl het enkel een voorstel was om geen confetti meer te gooien. “Die vraag stellen we trouwens elk jaar”, zegt Claes. “Wat ons betreft, is het beter om te stoppen met confetti. Ecologisch is het niet meer verantwoord en er komen steeds meer klachten langs het parcours. We zullen deze beslissing nemen in samenspraak met de carnavalsgroepen, maar de meningen bij hen zijn nog erg verdeeld.”

Vroeger beslissen

“Net als de collega’s uit Schoonderbuken hadden wij begrepen dat het een eis was van Claes om te kappen met confetti”, zegt Peter Vanelven van De Zichemse Carnavalvrienden. “Claes komt nu terug op zijn stappen. We begrijpen dat op den duur confetti zal verboden worden, maar die beslissing wordt dan best zo vroeg mogelijk genomen, liefst rond oktober al. De stoet organiseren kost ons veel tijd en duizenden euro’s. We hadden intussen al heel wat speelgoed en snoep gekocht om uit te strooien. We bespreken nu of er nog voldoende budget over is om alsnog wat confetti aan te kopen voor 3 maart.”