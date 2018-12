Volksfiguur Steve De Blick begraven Dorpsgenoten brengen laatste groet in café Oud Schunnebroeck Tom Van de Weyer

28 december 2018

14u55 2 Scherpenheuvel-Zichem Schoonderbuken heeft vrijdagochtend afscheid genomen van Steve De Blick (43). De enige cafébaas in het dorp overleed afgelopen zaterdag nadat hij was opgenomen in het Gasthuisberg in Leuven.

Dorpsgenoten brachten hem een laatste groet in zijn café Oud Schunnebroeck, dat hij 15 jaar had uitgebaat. Er waren vertegenwoordigers van alle verenigingen waar De Blick bij betrokken was, onder meer de KWB, de carnavalsgroep Bezembinders en de Oudstrijdersbond Schoonderbuken, waarvan hij voorzitter was.

Daarna trok de rouwstoet naar de Sint-Jozefskerk die afgeladen vol zat voor de herdenkingsplechtigheid. “Steve was een volksfiguur en bijzonder geëngageerd. Er was geen gebeurtenis in het dorp waar hij niet bij was. Op alle begrafenissen kwam hij de nabestaanden een hart onder de riem steken”, zei Eerwaarde Pater André Keppens, die de mis voorging. “Steve had voor iedereen een glimlach klaar. We zullen zijn grote grijns missen.”

Zijn jonge dochter en haar klasgenootjes van de dorpsschool legden bloemen neer op de kist. “Hij leefde voor 300% en dacht niet aan morgen”,zegt schooldirecteur Nancy Vranken. “Hij was een levensgenieter en iedereen mocht meegenieten van zijn kookkunsten. Zijn fabiolaschotel op oude wijze moest met melk van de boer zijn, anders deugde het niet. We zullen hem met een glimlach gedenken, om zijn fratsen, zijn stunts en droge humor.” Na de eredienst werd De Blick begraven op het kerkhof van Schoonderbuken.