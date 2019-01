Voetgangster gewond Kristien Bollen

21 januari 2019

Een aanrijding tussen een wagen en een voetganger vond gisterenochtend rond 8.30 uur plaats op de Basilieklaan in Scherpenheuvel-Zichem. De wagen, bestuurd door een 19-jarige man uit Herzele, kwam uit de Koning Albertstraat en draaide links af de Basilieklaan op. Een voetganger, een 51-jarige vrouw uit Scherpenheuvel Zichem, stak via de oversteekplaats de Basilieklaan over. Ze werd hierbij aangereden en gekwetst overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest.