Voertuig in beslag genomen Kristien Bollen

05 november 2018

18u40 1

In de Houwaartstraat in Scherpenheuvel-Zichem heeft de politie eind vorige week een voertuig in beslag genomen. De agenten gingen over tot een controle nadat een verkeersovertreding vastgesteld werd. Al snel bleek dat het voertuig niet ingeschreven was, en niet over een geldige verzekering beschikte.