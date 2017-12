Voedselbank geeft kerstfeest 02u33 0 Foto Tom Van De Weyer Voorzitter François Thielens, kerstman Gunther en hulpkerstman Ian in de keuken. Scherpenheuvel-Zichem Zeventig mensen die het niet breed hebben zaterdag van een kerstfeest in ontmoetingscentrum De Hemmekes genoten. Het diner werd aangeboden door de voedselbank Sint-Vincentius.

"Dit is ons eerste kerstfeest sinds we in 2014 zijn opgestart in Scherpenheuvel-Zichem", zegt voorzitter van Sint-Vincentius François Thielens. "We wilden onze klanten dit aanbieden omdat de kerstdagen voor hen moeilijk zijn. Tijdens dit feest kunnen we eens gezellig samenzijn onder gelijken. Onze 11 vrijwilligers schuiven ook aan." Op het menu stonden vidé, stoofvlees met frieten, roomijs, gebak en koffie. Kerstman Gunther zorgde voor de animatie en had cadeaus bij voor de kinderen. Het feest werd mogelijk gemaakt door sponsors, waaronder de Lions Club van Tessenderlo.





Vanuit Zaal Munte in Zichem deelt de Sint-Vincentius voedselpakketten uit voor 150 minderbedeelden, zo'n 35 gezinnen in de gemeente. "We kunnen rekenen op goede samenwerking met Sint-Vincentius in Diest. Onze leveranciers zijn de Aldi in Scherpenheuvel en Herselt en de Delhaize in Diest. Met het huidig aanbod kunnen we wekelijks op ronde gaan, al zitten we schrap qua huisvesting en vervoer van de maaltijden." De voedselbank onderhandelt op dit moment om een grotere locatie te vinden. (VDWT)