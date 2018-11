Vluchteling bijt receptioniste asielcentrum in arm Kim Aerts

22 november 2018

11u05 0 Scherpenheuvel-Zichem Een Palestijn, die op 23 november 2016 in het vluchtelingencentrum van Scherpenheuvel-Zichem verbleef, heeft daar een onthaalbediende in de arm gebeten omdat die niet inging op zijn avances.

Daarvoor had Zedan S. (49) de gsm van het slachtoffer afgenomen om haar telefoonnummer te bemachtigen. De vrouw was aangedaan van de feiten en legde klacht neer. De veertiger stuurde zijn kat naar de rechtbank. “De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek. In het bijzonder kan verwezen worden naar de verklaring van het slachtoffer en het medisch attest dat zich in het strafdossier bevindt. De beklaagde heeft zich ongepast gedragen en blijk gegeven van een gebrek aan respect voor andermans integriteit”, noteerde de rechter in het vonnis. Hij veroordeelde S. bij verstek tot twee maanden cel en een geldboete van 300 euro.