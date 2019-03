VIDEO: kindercarnaval in zaal De Hemmekes Tom Van de Weyer

04 maart 2019

19u03 0

De carnavalstoet van zondag in Zichem was nog niet verteerd of de schoolkinderen konden maandag al weer los gaan in de zaal De Hemmekes. 350 stoelen waren bezet, maar daarnaast stonden er nog tientallen op de dansvloer. Discobar Flatline zorgde voor de decibels en strooide kwistig met snoep. Er was beduidend meer volk én confetti dan vorig jaar. “Op school staat de hele week in het teken van carnaval”, zegt leerkracht Yannick Vandepaer van ‘t Stokpaardje. “Er zijn ook enkele leerlingen uit andere culturen voor wie carnaval een heel nieuw gegeven is, waarmee we hen laten kennismaken.”

In de late namiddag losten de ouderen hun kinderen af en zetten in de zaal de eerste tonen voor de Verloren Maandag. Het verkleed bal ging de hele avond verder in de cafés in het dorp.