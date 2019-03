Video: Deel van dak komt los door stormweer Kristien Bollen

17u23 0 Scherpenheuvel-Zichem In de August Nihoulstraat in het centrum van Scherpenheuvel is door het stormweer een zinken stuk van een dak op een andere woning terechtgekomen. De zinken bekleding dreigde naar beneden te vallen.

Brandweerlui hebben de handen vol om met een hoogtewerker het gevaarte in stukken te verzagen en veilig naar beneden halen. Het centrum is nog een tijdje uit veiligheidsoverweging afgesloten. Politie en brandweer hebben krijgen al de hele namiddag oproepen over weggevlogen dakpannen, onder meer aan het stadhuis en in de Diestsestraat. Het park rond de basiliek wordt afgesloten voor het publiek. In totaal zijn er al een dertigtal oproepen. Die bevestigt dat de afgelasting van de carnavalsstoet in Schoonderbuken wel degelijk nodig was. Er vielen ook enkele bomen over het wegdek zoals in de Elzenstraat in Averbode. De politiemensen die normaal werden ingezet voor de stoet in Schoonderbuken leveren nu nuttig werk om de talrijke oproepen te beantwoorden.