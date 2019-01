VIDEO : Brand maakt tweewoonst onbewoonbaar Kristien Bollen

13 januari 2019

20u30 0

In de Processieweg in Keiberg bij Scherpenheuvel-Zichem brak in de late namiddag een brand uit. Mogelijk ontstond het vuur door een kortsluiting op de zolderverdieping ofwel door een schouwbrand. Brandweerlui van post Scherpenheuvel snelden ter plaatse, ze kregen de hulp van hun collega’s uit Diest, Tienen en Aarschot. De brand werd rond 17.15 uur door een bewoner opgemerkt nadat de elektriciteit in de woning uitviel. Hij bracht zijn vrouw en twee kinderen in veiligheid en alarmeerde de hulpdiensten. Het vuur sloeg echter via de doorlopende dakconstructie ook over naar de aanpalende woning. Brandweerlui hadden de handen vol, aangezien de brand gepaard ging met een enorme rookontwikkeling. Het dak waarop enkele zonnepanelen geplaatst waren moest deels worden opengelegd voor de bluswerken. Ook de elektriciteitsmaatschappij kwam ter plaatse om de elektriciteit af te sluiten. Door de enorme rookontwikkeling en de bluswerken liepen beide woningen aanzienlijke schade op en zijn tijdelijk onbewoonbaar. De burgemeester Manu Claes kwam ter plaatse :”het is een brand met zware gevolgen, gelukkig raakte er niemand gewond. Zowel het gezin van vier als de twee bewoners van de andere woning vonden al tijdelijk onderdak bij familie of vrienden. Als het nodig blijkt te zijn zal het ocmw voor hen een noodwoning voorzien.”