VIDEO : Antenne aan brandweerkazerne verdwijnt Kristien Bollen

21 november 2018

12u56 1

Vandaag is men volop bezig om de reusachtige antenne aan de brandweerkazerne aan de Prattenborgstraat in het centrum van Scherpenheuvel weg te halen. De antenne werd vroeger gebruikt door de hulpdiensten en later werd op de mast nog een gsm-antenne geplaatst. Voor brandweer was deze antenne al langer in onbruik geraakt en intussen staan twee pilonen wat verderop aan De Egger. Bij het plaatsen van die nieuwe pilonen werd het ook opgenomen in de voorwaarden van de gsm-provider om de oude antenne die helemaal in onbruik was geraakt te verwijderen. Deze ochtend werd hiervoor de Prattenborgstraat voor alle verkeer afgesloten. De werken zullen vermoedelijk nog tot vanavond duren.