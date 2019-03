Vette Dinsdag baadt in discosfeertje Tom Van de Weyer

05 maart 2019

Het vijfdaagse carnaval in Zichem liep op zijn laatste beentjes met Vette Dinsdag. De Boerenkeutels en de Bierbuiken bracht traditiegetrouw hun conference in de kiosk op de Markt. Daarbij werden politici en lokale calamiteiten weer flink op de hak genomen. De aankleding dit jaar was ‘Tuesday Night Fever’.

De Zichemse Carnavalvrienden blikken tevreden terug op een geslaagde week. “Zondag tijdens de stoet waren er door de dreigende regen iets minder bezoekers dan vorig jaar”, zegt Peter Vanelven. “In de cafés waren dan weer merkelijk meer feestgangers dan anders op loop. De traditie van carnaval blijft leven in Zichem.”