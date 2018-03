Verzakte parking krijgt asfaltlaag PARKEERTERREIN DE HEMMEKES AL AAN HERSTELLING TOE TOM VAN DE WEYER

27 maart 2018

03u05 0 Scherpenheuvel-Zichem De parking van ontmoetingscentrum De Hemmekes is nog maar vrij recent aangelegd, maar zit al vol breuken en plassen. De plastic tegels zijn verzakt in de drassige bodem. De gemeente heeft nu een akkoord met de firma die de tegels plaatste.

"Dit is maar een lapmiddeltje", zegt de oppositie, die vreest voor bijkomstige moeilijkheden. "De parking staat op moerasgrond. De stad had vooraf een grondige studie moeten uitvoeren naar de stabiliteit."





In 2012 werd aan de firma Lima de bouwvergunning afgeleverd om rond De Hemmekes waterdoorlatende grastegels te plaatsen als parking. Al gauw bleek het de foute materiaalkeuze te zijn. De plastic roosters hebben geen onderlaag en verzakken onder het gerij van de wagens, hoewel de parking niet zo intensief gebruikt wordt. De stad is met Lima overeengekomen om de schade te herstellen door over de kaduke inrijstrook een laag asfalt te gieten. Het herstellingswerk kost 30.000 euro. De aannemer zal hiervan 12.600 euro betalen en de stad 17.010 euro.





De oppositie lacht de herstelling weg.





"Voor dat bedrag zal het maar een heel dun schilletje asfalt worden", zegt Peter Cras (sp.a). "Die is trouwens toch niet waterdoorlatend? Het ging al fout bij de oplevering. De stad had Lima erop moeten wijzen dat de tegels niet sterk genoeg zouden zijn."





Ook Joris De Vriendt (Vlaams Belang) heeft vragen bij de ongelukkige keuze voor plastic. "Het ontmoetingscentrum is gebouwd op moerasgrond, aan de oevers van de Demer. De aannemer wist dit toch? Hij had op zijn minst een proefboring kunnen doen. Er is onvoldoende studiewerk gedaan naar welke bodembedekker geschikt is om de parking op te bouwen. Waarom werd bijvoorbeeld niet gekozen voor lavasteen als ondergrond."





"De plastic grondtegels werden ons opgelegd door de Vlaamse overheid", reageert schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V). "De Hemmekes is gelegen in overstromingsgebied. Voor de aanleg buiten het gebouw waren we gebonden aan heel wat beperkingen. Onder andere Natuurpunt waakte erover dat we geen elementen zouden gebruiken die de waterinfiltratie verstoren. Betonnen grasdallen, zoals aan GC Den Egger, zijn uit den boze, gezien de bodem te zwak is. Daarom is gekozen voor de plastic. De aannemer voor de rechtbank slepen duurt nog jaren. Dit akkoord is de snelste oplossing om de putten te dichten."