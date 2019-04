Vertelboek verzamelt verhalen uit de bossen van Merode Tom Van de Weyer

03 april 2019

Het boek ‘De verhalen van de Merode’ brengt allerlei figuren samen uit de volksvertellingen rond de bossen van Merode. “Onze gemeente heeft aan het boek meegewerkt samen met de andere gemeenten van het gebied, Aarschot, Diest, Herselt, Tessenderlo en Westerlo”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Een werkgroep werd opgericht die de volksverhalen verzamelde. Het is een geïllustreerd vertelboek geworden met tien verhalen, geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Floere het Fluwijn van Ernest Claes en de Maagdentoren in Zichem spelen er een rol in. Met dit boek zetten we onze streek in het voetlicht.”

Auteur Stijn Moekaars bewerkte de verhalen, de illustraties zijn van Axel Janssens. ‘De Verhalen van de Merode’ werd uitgegeven bij Clavis en is vanaf nu te koop voor 15 euro in de toeristische dienst van Scherpenheuvel-Zichem, in de Basilieklaan 16.