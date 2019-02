Verloren trouwring na een jaar nog steeds niet herenigd met onbekend echtpaar Politie Demerdal-DSZ doet een nieuwe oproep Tom Van de Weyer Kristien Bollen

15 februari 2019

12u10 0 Scherpenheuvel-Zichem De trouwring die een jaar geleden door een wandelaar werd gevonden in Averbode is nog steeds niet terug bij de eigenaar. De politiezone Demerdal-DSZ doet op haar Facebookpagina een hernieuwde oproep om het onbekende bruidspaar Kelly en Bjorn te vinden.

Kelly en Bjorn zijn getrouwd op 18-01-2017, zegt de inscriptie op de ring. Misschien is er iets scheef gelopen in het prille huwelijksgeluk, want de trouwring werd op een erg ongelukkige plaats aangetroffen door een wandelaar op 8 januari 2018.

Paul Van Sanden, vrijwilliger van Natuurpunt, was die dag in het Merodegebied aan het speuren naar paddenstoelen. Vlakbij de abdij van Averbode, in de graskant van de provinciebaan N165 richting Veerle zag hij het glinsterende kleinood liggen.

“De ring kan in een furieuze bui uit het raam van de auto zijn gegooid, of misschien is hij jammerlijk uit een binnenzak gevallen van een wandelaar of fietser, want het fietspad is er vlak naast. In ieder geval krijg het paar hem terug als ze mij hun trouwboekje laten zien”, zei Van Sanden toen. De redactie deed een oproep aan de eigenaar om zich te melden op redactiehageland@hln.be. Hierop kwam echter geen respons.

“Ik had ook een bericht geplaatst op enkele Facebookgroepen, maar eveneens zonder reactie”, zegt Van Sanden. “Enkele weken later ben ik de ring dan maar gaan afgeven op het politiekantoor in Scherpenheuvel.” Daar ligt hij nu al een jaar veilig opgeborgen.

Niet toevallig op Valentijnsdag lanceerde de politiezone Demerdal-DSZ op haar Facebookpagina een oproep om de eigenaar te vinden. Allicht rekent de politie erop dat het publiek met Valentijn extra aandacht heeft, of de eigenaar misschien wroeging krijgt en de ring terug wil. Hopelijk brengt Cupido met een gerichte pijl wat schot in de zaak.