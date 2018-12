Verkoop van vuurpijlen dooft uit Batterijen en koud vuurwerk zijn stuk populairder tijdens jaarwisseling Tom Van de Weyer

27 december 2018

16u08 0 Scherpenheuvel-Zichem De klassieke vuurpijl tijdens de jaarwisseling is stilaan uitgedoofd. “Vuurpijlen maken nog maar zo’n 10% uit van onze verkoop”, zegt Rob Van den Berghe van de Festivalshop in Scherpenheuvel. “We begeleiden klanten naar alternatief vuurwerk, zoals ijsfonteinen en vooral batterijen.”

In de festivalshop hangt nog een klein assortiment vuurpijlen aan de muur. Klanten die binnenkomen stappen er meteen naartoe. “We ontraden echter om nog vuurpijlen te kopen”, zegt Van den Berghe. “Aan het gebruik blijft steeds een risico verbonden. Elk jaar komen er negatieve berichten over ongevallen en overlast.”

Recent kondigden de burgemeesters van Tienen, Begijnendijk en Boutersem een verbod af, waardoor je nu in tien Hagelandse gemeenten geen vuurwerk mag afsteken. In Scherpenheuvel-Zichem mag het nog, mits toelating van de burgemeester.

“Vanuit de overheid en de publieke opinie komt elk jaar meer vraag om klassiek vuurwerk te vermijden. Sinds 2014 zagen we de verkoop halveren, maar we vangen dit op met andere producten. Zij vervangen stilaan de gewone vuurpijl”, zegt Van den Bergh.

“Het beste alternatief zijn de batterijen of cakes, zoals wij ze noemen. Dit zijn doosjes met een serie hulzen, gevuld met kruid. Je zet het doosje stevig vast op de grond, tussen een paar snelbouwblokken. Je steekt één centrale lont aan die een kettingreactie in gang zet. Batterijen heb je tussen de 15 en 100 ontladingen. Eentje van 100 bezorgt je een gevarieerde show van een kleine twee minuten. Een batterij is veel veiliger in gebruik en voordeliger in prijs dan een setje pijlen, die je één voor één moet aansteken.”

“Steeds meer feestvierders verkiezen het brandveilige ‘koud vuurwerk’. Je steekt geen lont aan, maar bij de opening wordt een chemische reactie veroorzaakt. IJsfonteinen spuwen gensters tot vijf meter hoog. Bij kinderen zijn de Romeinse kaarsen geliefd, die gekleurde lichtbollen afschieten. De traditionele sterrenstokjes zijn populairder dan ooit, zowel aan de kersttafel als bij de Nieuwjaarsviering.”

Vorig eindejaar moedigde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts het gebruik van geluidsarm vuurwerk aan. “Die oproep werd redelijk opgevolgd en zet dit jaar door. Bijna een kwart van het verkochte vuurwerk is geluidsarm”, zegt Van den Berghe. “In de batterijen zijn ook geluidsarme varianten. Het enige nadeel van geluidsarm vuurwerk is dat de ontploffing geen ‘bloem’ vormt die mooi open spat.”

De kledingtrend voor oud op nieuw is de jaren ’20-stijl. “Voor Nieuwjaar mag je immers chique opgetut zijn. Voor dames zijn het wufte charlestonjurkjes met diadeem, en voor de heren een maffialook met stropdas en hoed. Deze kledingstijl gaan we zeker terugzien met carnaval.”