Verkeersongeval met gewonde 14 augustus 2018

02u34 0

Een 59-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem is afgelopen zondag om 17.30 uur ten val gekomen. Een motorfiets, bestuurd door een 46-jarige man uit Herselt, kon een aanrijding met de fietser in de Lochtstraat in Scherpenheuvel-Zichem niet meer voorkomen. Beiden volgden de rijbaan in dezelfde richting. Toen de motorrijder de fietser inhaalde, sloeg de fietser linksaf om haar oprit op te rijden. De fietser kwam ten val en werd overgebracht naar het AZ voor verzorging. (KBG)