Verkeersmaatregelen voor carnavalstoet Tom Van de Weyer

20 maart 2019

Vanaf vrijdag gelden verkeersmaatregelen rond de carnavalstoet en de carnavalkermis. De kermis met zes attracties staat op de Zuidervest van vrijdag tot maandag. De wekelijkse zaterdagmarkt die normaal gezien op de Zuidervest staat, komt nu voor het stadhuis in de August Nihoulstraat. Voor het doorgaand verkeer wordt die dag een omleiding voorzien. In de Michel Janssensstraat wordt parkeerverbod geplaatst (tussen Heidestraat en Koning Albertstraat). In de Prattenborgstraat en op het Prattenborgplein geldt eenrichtingsverkeer richting Diest.

De carnavalstoet gaat zondag door om 14.33 uur. Tot 12 uur blijft alle verkeer mogelijk, parkeren is toegelaten tot 11uur. In de Frans Smeyersstraat, de Eggersberg en de Groenstraat geldt eenrichtingsverkeer. Vanaf de toegangswegen blijven de randparkings bereikbaar, Boemelke (Basilieklaan), Kerkhof (Molenstraat), Den Egger (August Nihoulstraat) en Mariahal (langs Diestsestraat, aardeweg en Spordel).

Het parcours van de stoet is als volgt: vertrek in Rozenkranslaan – Bouckaertstraat – Molenstraat - linksaf Noordervest - rechtsaf Rozenkranslaan - rechtsaf Isabellaplein – rechtdoor Albertusplein – rechtsaf Brouwerijstraat – rechtsaf Zuidervest – rechtsaf August Nihoulstraat – linksaf Basilieklaan – linksaf Koning Albertstraat – linksaf Michel Janssensstraat – linksaf August Nihoulstraat – rechtsaf Prattenborgstraat/Prattenborgplein – linksaf Diestsestraat – linksaf Albertusplein – linksaf Basilieklaan – linksaf ontbinding August Nihoulstraat.