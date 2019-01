Verkeershinder door nutswerken in Basilieklaan Tom Van de Weyer

10 januari 2019

14u34

In de Basilieklaan zal de komende acht dagen moeilijke doorgang zijn voor verkeer. Telenet is donderdag begonnen met nieuwe leidingen te leggen. Hiervoor wordt het trottoir opengebroken. Een graafmachine op de straat graaft diepe sleuven vanaf apotheek Dassen bij de rotonde tot verzekeringskantoor Roten. Volgens de signalisatie duren de werken tot vrijdag 18 januari. Vooral wanneer de naburige kleuterschool uit is, zal het erg druk worden in de straat en dreigt de rotonde vast te lopen. Er is geen omleidingen of eenrichtingsverkeer voorzien. Afgelopen september voerde Eandis al nutswerken uit in hetzelfde deel van de Basilieklaan. Toen werden verkeersmaatregelen getroffen.