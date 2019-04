Verkeersdossiers blijven liggen door gebrek aan mobiliteitsambtenaar Na twee jaar nog geen SAVE-label of nieuwe parkeervakken in Schoonderbuken Tom Van de Weyer

04 april 2019

14u14 0 Scherpenheuvel-Zichem De gemeente Scherpenheuvel-Zichem gaat op zoek naar een nieuwe mobiliteitsambtenaar. Dat is geen dag te vroeg, want belangrijke verkeersdossiers blijven al twee jaar liggen, zoals het SAVE-charter en het nieuwe parkeerbeleid in Schoonderbuken.

De gemeente ondertekende medio 2017 het SAVE-charter. Rond deze tijd zou de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen de acties van het stadsbestuur evalueren en beslissen of ze het label van verkeersveilige gemeente verdient. Raadslid Allessia Claes (N-VA), die destijds het gemeentebestuur aanmoedigde zich voor het label te engageren, wilde tijdens de jongste gemeenteraad weten hoe ver het intussen staat met dat engagement. “Is er een stappenplan gemaakt en wanneer mogen we de eerste acties verwachten?”

Schepen van Mobiliteit Nico Bergmans (Open Vld) reageerde aarzelend. “Het SAVE-project heeft vertraging opgelopen. Binnen drie of vier maanden maken we een update van het mobiliteitsplan. Daarin zullen de acties voor SAVE worden opgenomen. Het zijn een zevental punten die we zeker gaan uitvoeren.”

Onderbemanning

Het project werd vertraagd omdat de dienst Mobiliteit onderbemand is, volgens Bergmans. “Onze mobiliteitsambtenaar is enkele jaren geleden overleden. Diens opvolger koos voor een andere carrière, net toen we het SAVE-charter hadden getekend. De twee overgebleven kandidaten in de werfreserve hebben inmiddels ook ander werk. We starten nu de procedure op om een nieuwe ambtenaar aan te werven. Weldra verschijnt een oproep op de website en in de Stadsinfo. Nog deze zomer hopen we iemand te vinden. Voorlopig doet een assistente wat ze kan om de signalisatievergunningen af te leveren”, zegt Bergmans.

Ondanks deze inspanningen weegt het gebrek aan een vaste mobiliteitsambtenaar al twee jaar op de uitvoering. Vorig jaar in september was de gemeente een belangrijk kruispunt in het stadscentrum aan het betonneren toen Eandis op hetzelfde ogenblik kabels kwam leggen in de omringende straten. Dit mondde uit in een dol parcours van omleidingen. Qua beleid is er nog geen witte rook over de invoering van betalend parkeren en eventueel het zorgparkeren.

Proefopstelling

Een ingrijpend dossier in Schoonderbuken is nog altijd uitgesteld. In juni 2017 was beslist om in de Houwaartstraat het beurtelings parkeren af te schaffen. Er komen afgelijnde parkeerstroken aan weerszijden van de straat. In maart 2018 had er een proefopstelling met stippen moeten staan. “Door de verkiezingscampagne en de hoge werkdruk op de dienst Mobiliteit was het er niet van gekomen. Zodra we weer op volle sterkte zijn, gaat die proefopstelling er komen”, belooft Bergmans. Een streefdatum wilde hij niet noemen.