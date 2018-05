Verkeerscontrole nekt voornamelijk truckers 16 mei 2018

02u40 0 Scherpenheuvel-Zichem De politie van de zone Demerdal-DSZ heeft maandag een verkeerscontrole gehouden.

In de Pastoriestraat in Testelt bleek één trucker niet in orde te zijn met de rij- en rusttijden, wat hem een onmiddellijke inning van 220 euro kostte. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor een bestuurster die twee kinderen zonder veiligheidsgordel in de auto zitten had. Bovendien was ze aan het bellen achter het stuur en had ze geen identiteitskaart of rijbewijs bij zich. Een andere bestuurder die de signalen aan de spooroverweg negeerde, zag zijn rijbewijs ingetrokken worden.





In de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen moesten twee Nederlandse truckers respectievelijk 418 en 165 euro ophoesten omdat ook zij de rij- en rusttijden niet gerespecteerd hadden. Op de Leuvensesteenweg in Diest bleek een vrachtwagenchauffeur dan weer geen geldig rijbewijs te hebben. Een Tsjechische chauffeur was met een te zwaar geladen vrachtwagen op de baan en moest meteen 400 euro boete betalen. (KBG)