Verkeersacties brengen meer dan 11.500 euro op 07 juni 2018

02u52 0 Scherpenheuvel-Zichem Politie Demerdal-DSZ heeft dinsdag tussen 8 en 16 uur een grote verkeersactie gehouden. Er werden 77 voertuigen en 15 personen gecontroleerd op twee locaties.

Op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem werden 44 voertuigen gecontroleerd en zeven personen gecontroleerd. Een iemand moest onmiddelijk een boete betalen, omdat hij zijn gsm achter het stuur gebruikte, een andere droeg zijn gordel niet en een derde bestuurder had onvoldoende zitplaatsen voor het aantal passagiers in de wagen. Nog een andere bestuurder legde een positieve ademtest af.





Op de Leuvensesteenweg in Diest werden dan weer 33 voertuigen en acht personen gecontroleerd. Ook hier schreven de agenten een onmiddellijke inning uit voor het niet dragen van de gordel. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal, omdat hun wagen niet was ingeschreven of mogelijk niet verzekerd was. Een andere persoon kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs, zijn wagen werd getakeld.





Slimme camera

Ook de dienst Verkeersbelasting controleerde met een 'slimme' ANPR-camera. Dat bracht 7.136,57 euro aan onmiddellijke inningen en 4.431,39 euro voor getakelde voertuigen. op In totaal goed voor een indrukwekkend bedrag van 11.567,96 euro. (KBG)