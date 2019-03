Verdachte verkrachting na carnavalfuif aangehouden door onderzoeksrechter Kristien Bollen

18 maart 2019

12u19 0

De onderzoeksrechter in Leuven leidde afgelopen vrijdag een 26-jarige man voor op verdenking van de verkrachting van een 55-jarige vrouw na de carnavalfuif in Zichem op 6 maart.

Op woensdag 6 maart, tussen 3.30 en 5 uur, werd de 55-jarige vrouw verkracht langs de openbare weg in Ter Elzen in Zichem. De vrouw had kort daarvoor te voet de carnavalfuif op de Markt in Zichem verlaten. Het slachtoffer maakte meteen melding van de feiten bij de politiemensen die toezicht hielden op het carnavalgebeuren op de Markt. De politie van Demerdal-DSZ startte onmiddellijk een uitgebreid onderzoek, hoorde getuigen en bestudeerde camerabeelden. Na negen dagen kon de recherche een verdachte identificeren. Op donderdag 14 maart vorderde het parket de onderzoeksrechter die dezelfde dag een huiszoeking beval in de woning in Scherpenheuvel-Zichem waar de verdachte zou verblijven. De 26-jarige man werd tijdens de huiszoeking gearresteerd. Hij werd op vrijdag 15 maart verhoord door de politie en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachte ontkent dat hij de vrouw zou verkracht hebben. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt morgen voor de raadkamer.