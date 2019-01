Verboden het graf van je moeder te beschermen tegen onkruid Gemeente beveelt om rand rond gedenksteen te verwijderen Tom Van de Weyer

14 januari 2019

14u08 0 Scherpenheuvel-Zichem Peggy Cuypers is verbolgen over het gemeentelijk reglement voor begraafplaatsen. Dat verbiedt haar een kleine boord met steentjes rond het urngraf van haar moeder te plaatsen, zodat het niet dichtgroeit met onkruid. “Voor 400 euro verwacht je toch dat de gemeente zelf het kerkhof wat beter onderhoudt.”

Peggy’s moeder Mit Appelen overleed op 26 november 2017. Ze werd bijgezet in de familie-urne op het kerkhof van de Keiberg. “In de zomer ligt het kerkhof er erg verwilderd bij. Het onkruid staat er kniehoog”, zegt Peggy. “Daarom heeft mijn echtgenoot Marc een oplossing gedacht om te voorkomen dat het graf van mijn moeder helemaal dichtgroeit. Rond de steen maakte hij een boord die hij vulde met kiezeltjes. Zo blijft de steen afgezonderd van het gras. Met Allerheiligen heeft Marc de boord geplaatst. Hij is netjes afgewerkt en valt nauwelijks op tussen de andere urngraven.”

Maar een alerte stadsmedewerker had de constructie opgemerkt. Op 19 december kreeg de familie Cuypers een brief van de gemeente. “Bij nazicht hebben we gemerkt dat er een kunststof boord werd geplaatst rond het unrngraf van Maria Appelen”, staat erin te lezen. “Volgens artikel 31 van het gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen meet een perceel 50 x 50 x 5 cm. Het is niet toegestaan om een boord rond het urngraf te plaatsen. Indien deze boord niet verwijderd wordt voor 19 januari, zullen onze stadsdiensten dit doen.”

Peggy was erg geschrokken van de brief. “Die boord is amper twee centimeter breed. Wat hebben we misdaan? Moet het reglement dan zo strikt worden toegepast? We hebben een concessie van 30 jaar genomen en er 400 euro voor betaald. Voor dat geld verwachten we dat het graf van mijn moeder toch wat onderhouden wordt. Als wij zelf een kleine inspanning doen om het te fatsoeneren, wordt dat niet toegestaan. Even verderop liggen de urnen in niet-gekochte grond. Daar zie ik dat de grafstenen ook versierd en bijgewerkt zijn. Wordt hierover geen opmerking gemaakt?”

Peggy krijgt veel steun op Facebook. “Het is mooi en verzorgd gedaan. Jullie misdoen er toch niets mee? Met wat voor futiele zaken houdt de gemeente zich bezig?”, klinkt het. Toch berust Peggy in het gemeentelijk besluit. “Er zit niets anders op dan de boord weer weg te halen.”

Burgemeester Manu Claes (CD&V) is bevoegd voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Hij wijkt geen centimeter van de norm. “We moeten het gemeentelijk reglement handhaven voor iedereen. Als we het geval van mevrouw Cuypers door de vingers zouden zien, zet dat de deur open voor andere initiatieven en is op den duur het einde zoek. Met de brief willen we niemand kwetsen, maar we blijven erop toezien dat de regels gerespecteerd blijven. Ik geef toe dat het onderhoud van onze acht kerkhoven een aandachtspunt blijft. We hebben een vaste ploeg die af en toe aangevuld wordt met extra personeel. In totaal gaat het om zo’n tien arbeiders.”